PRF apreende filho adolescente de chefe do tráfico do Jacarezinho, na zona norte do Rio O jovem estava em um carro roubado que não respeitou a ordem de parada dos agentes e causou acidentes na tentativa de fuga

PRF apreende filho de chefe do tráfico do Jacarezinho (RECORD )

O filho adolescente do chefe do tráfico do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro, foi apreendido na noite de segunda-feira (18), por agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), em São Gonçalo, na região metropolitana.

Ele estava em um carro que não respeitou a ordem de parada e tentou fugir.

Durante a perseguição que durou cerca de 20 km, os policiais rodoviários federais pediram o apoio de outra equipe para fazer o bloqueio.

O motorista do automóvel perdeu o controle do veículo e colidiu com um poste no bairro do Barreto, em Niterói.

A PRF deteve o adolescente, mas outros três suspeitos conseguiram escapar. De acordo com as investigações, o grupo estava em um veículo roubado.

O carro foi levado para a 76ª DP (Niterói), onde o caso foi registrado. Não foram disparados tiros e ninguém ficou ferido, segundo a PRF.

O menor de idade já tinha sido apreendido, em novembro do ano passado, por tráfico de drogas, de acordo com informações da RECORD.