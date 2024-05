Procon-RJ cobra medidas de produtora após suspensão dos shows de Bruno Mars

Alto contraste

Prefeitura do Rio cancela shows do Bruno Mars (Reprodução/ Instagram @brunomars)

O Procon-RJ notificou, nesta quinta-feira (9), a produtora Live Nation Brasil, responsável pelo show do cantor norte-americano Bruno Mars. O artista se apresentaria no Rio de Janeiro nos dias 4 e 5 de outubro, o que foi vetado pela prefeitura devido à proximidade com as eleições municipais, que acontecem no dia 6.

O órgão cobra quais medidas serão adotadas pela organizadora após a suspensão do evento. Caso sejam encontradas irregularidades, a empresa pode ser multada e responder a um processo sancionatório.

Para o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho, o consumidor que já havia comprado o ingresso não pode ser prejudicado. Segundo ele, a empresa deve disponibilizar opções de contato.

“Esperamos que a empresa responsável pelo show e a prefeitura cheguem a um acordo sobre a realização do evento em outra data possível, minimizando a situação atual. Caso a autarquia verifique irregularidades, as empresas podem responder a um processo sancionatório e ser multadas”, explicou Coelho.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, os responsáveis pela venda devem oferecer a opção de ressarcimento integral do valor pago, conceder um crédito para a utilização em outro evento ou fornecer ingressos em novas datas, caso o show seja remarcado. A escolha será do comprador.

Paes x produtora

Nesta quarta-feira (8), através das redes sociais, o prefeito Eduardo Paes afirmou que a produtora foi notificada no mesmo dia da divulgação das datas, mas, mesmo assim, teria realizado a venda de ingressos.

“A prefeitura do Rio de Janeiro não deu e não dará a autorização para o referido espetáculo na semana das eleições. Se os avisos dados não foram suficientes, que essa publicação sirva para não se imaginar que vai se criar uma situação irreversível. Fora desse período, será uma honra receber o artista Bruno Mars” afirmou Paes, em seu perfil no X, o antigo Twitter.

No início da manhã desta quinta, a Live Nation Brasil informou que busca uma solução junto ao gabinete do prefeito.

‘’Trabalharemos em estreita colaboração com o gabinete do prefeito para encontrar uma solução para os fãs. Todas as informações de pré-venda e venda serão divulgadas em breve junto com a atualização do evento’', explicou.