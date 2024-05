Prefeitura do Rio veta shows do Bruno Mars em outubro Devido à proximidade das eleições municipais, o prefeito considerou inviável a realização dos eventos

Prefeitura do Rio cancela shows do Bruno Mars (Reprodução/ Instagram @brunomars)

A Prefeitura do Rio de Janeiro vetou os shows do artista Bruno Mars, previstos para os dias 4 e 5 de outubro deste ano, devido à proximidade com o primeiro turno das eleições municipais, que será no dia 6.

Em vídeo nas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes explicou que o processo eleitoral exige uma grande mobilização de agentes públicos.

‘’O processo eleitoral exige uma mobilização de servidores para acontecer, principalmente em relação às forças policiais e à Guarda Municipal. Imaginar que se vai fazer qualquer grande evento às vésperas das eleições é absurdo pela necessidade de uma grande quantidade de agentes públicos. Informamos isso à produção do show do artista na mesma data da divulgação’’, comentou o prefeito.

A empresa Live Nation Brasil chegou a realizar a pré-venda de ingressos, mas atendeu o pedido da prefeitura. Uma nova data para os shows ainda vai ser definida.

‘’Trabalharemos em estreita colaboração com o gabinete do prefeito para encontrar uma solução para os fãs. Todas as informações de pré-venda e venda serão divulgadas em breve junto com a atualização do evento.’’, explicou a empresa em um post nas redes sociais.

Eduardo Paes ressaltou que, fora desse período, será um honra receber o artista Bruno Mars na cidade.