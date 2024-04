Rio anuncia regularização dos ambulantes na rua Uruguaiana, no tradicional camelódromo

Alto contraste

SEOP regulariza 75 ambulantes no Centro do Rio SEOP regulariza 75 ambulantes no Centro do Rio (Reprodução/Google Maps)

A partir do dia 8 de abril, 75 ambulantes serão legalizados e autorizados pela Seop (Secretaria de Ordem Pública) a atuar de forma regular na região da Uruguaiana, no centro do Rio de Janeiro.

Em fevereiro deste ano, o governo do estado e a prefeitura anunciaram a proibição da permanência de vendedores ambulantes na Uruguaiana, nos arredores do tradicional camelódromo. Na época, o prefeito Eduardo Paes afirmou que o Executivo tinha provas de que grande parte dos celulares roubados nos municípios seriam comercializados no local.

A Coordenadoria de Controle Urbano realizou um mapeamento na região do centro em que foram identificados 120 ambulantes em condições de serem regularizados.

"A regulamentação dos ambulantes vai permitir que as pessoas que trabalham no local de forma honesta tenham condições de se manter ali, recolhendo imposto e de forma muito mais organizada. O que a gente vai ter na região é o Ambulante Harmonia, um programa muito bem-sucedido da Seop, que já funciona muito bem em outras áreas do Rio. Com esse trabalho integrado, nós estamos explorando ao máximo o potencial comercial do espaço, entendendo também que é preciso haver ordem", explicou o subprefeito do centro, Alberto Szafran.

Por meio de um sorteio feito nesta terça-feira (26), 75 ambulantes foram selecionados para serem regularizados.

Os 45 ambulantes que não foram contemplados no sorteio poderão se regularizar em outros pontos da cidade e serão encaminhados para Secretaria de Trabalho e Renda.