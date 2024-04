Rio: BRT Transbrasil terá nova linha e mudança de horário de operação a partir deste sábado (16) Em mais uma etapa de inaugurações, prevista para o próximo dia 30, devem começar a funcionar todas as estações do corredor

Alto contraste

A+

A-

Novo corredor foi inaugurado em fevereiro Novo corredor foi inaugurado em fevereiro (Beth Santos/ Prefeitura do Rio)

A partir deste sábado (16), o BRT Transbrasil, que opera parcialmente entre o centro e a zona norte do Rio de Janeiro, terá uma nova linha de ônibus articulado e vai funcionar em horário ampliado, das 10h às 15h.

Em fase experimental, o serviço 90 (Fundão x Gentileza - parador) vai parar na estação Maré, no corredor Transcarioca, e seguir pela Transbrasil direto até o Terminal Gentileza.

Em circulação desde a inauguração do corredor Transbrasil — em fevereiro deste ano, a linha 80 (Penha x Gentileza - parador) agora passa a operar também no novo horário.

De acordo com a Mobi-Rio, empresa municipal responsável pelo sistema BRT, todas as estações do corredor Transbrasil, construído para ligar o centro à zona oeste, entram em funcionamento na próxima etapa de inaugurações, no dia 30 de março.

Conexão com Aeroporto do Galeão com o Terminal Gentileza

Para os passageiros que se deslocam do Terminal Gentileza ao Aeroporto Internacional do Galeão, continuam disponíveis ônibus executivos, das 6h à meia-noite

Ônibus convencionais e VLT

Além do BRT e do serviço executivo Gentileza x Galeão, dez linhas de ônibus convencionais saem do Terminal Gentileza:

Linha 104 (São Conrado - Terminal Gentileza)

Linha 108 (Terminal Gentileza – Jardim de Alah)

Linha 110 (Terminal Gentileza – Jardim de Alah)

Linha 112 (Terminal Gentileza – Alto da Gávea)

Linha 133 (Largo do Machado - Terminal Gentileza)

Linha 301 (Terminal Gentileza - Barra da Tijuca)

Linha 302 (Terminal Gentileza - Terminal Alvorada)

Linha 353 (Terminal Gentileza x Gardênia Azul - via Praça Seca)

Linha 606 (Terminal Gentileza – Engenho de Dentro)

Linha SV 606 (Terminal Gentileza – Engenho de Dentro)

O VLT também opera dentro do Gentileza. A linha 1 liga o terminal ao Aeroporto Santos Dumont.