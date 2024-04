Rio estima mais de 1,5 milhão de pessoas em show da Madonna em Copacabana

Alto contraste

Madonna deve atrair 1,5 milhão de pessoas para as areias de Copacabana (Reprodução/Redes Sociais)

A prefeitura do Rio de Janeiro estima um público de 1,5 milhão de pessoas no show da cantora Madonna, que acontecerá em Copacabana, na zona sul da cidade, no dia 4 de maio. Um esquema, semelhante ao adotado anualmente nos eventos de virada de ano, foi anunciado pelas autoridades municipais, estaduais e federais, nesta quinta-feira (25).

De acordo com a prefeitura, a previsão é que a estrela do pop suba ao palco às 21h45 e faça um show de duas horas de duração. O evento, no entanto, já deve começar às 19h, com a apresentação de DJs e se encerrar às 2h.

Imagens e som dos espetáculos serão retransmitidos por 18 torres localizadas em frente e atrás do palco, que ficará localizado em frente ao Copacabana Palace.

Segundo a empresa municipal de turismo, a Riotur, estão confirmados 170 voos extras entre os dias 1º e 6 de maio, ligando o Rio a 27 destinos nacionais. Também é esperado um movimento 30% na rodoviária Novo Rio nos dias 3 e 4.

“A expectativa é que rede hoteleira chegue a 100% de ocupação [em Copacabana], que gire, na economia da cidade, mais de R$ 300 milhões, gerando emprego, renda. Que a gente possa entregar esse espetáculo da melhor forma possível, não só para nós, cariocas, mas para todo o mundo”, afirmou o presidente da Riotur, Patrick Corrêa.

Além do público em terra, são esperadas 226 embarcações, que poderão ancorar a uma distância de pelo menos 200 metros da orla, de acordo com a Capitania dos Portos.

Segurança

A Polícia Militar atuará com 3.200 policiais no bairro de Copacabana e reforçará o patrulhamento no entorno do local e de áreas de trânsito de entrada e saída para a apresentação, como a estação Central do Brasil e o terminal rodoviário Gentileza.

Além das câmeras de reconhecimento facial que já são usadas na região, haverá 12 equipamentos extras, além de dois drones que também usam a tecnologia.

Os agentes estarão em 18 pontos de acesso ao bairro e terá 18 locais de revista nos acessos à avenida Atlântica, com detectores de metal. Não será possível acessar a orla com instrumentos perfurocortantes e nem com garrafas de vidro.

A Polícia Civil informou que reforçará, com 1.500 policiais, as DPs da área de Copacabana e as delegacias especializadas, como a Deat (Delegacia Especial de Apoio ao Turismo), a DPCA (Delegacia de Proteção à Criação e ao Adolescente), a Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher) e a Decradi (Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância).

As unidades do bairro terão atendimento bilíngue. A Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) estará de prontidão com o esquadrão antibombas.

Trânsito

O local terá bloqueio de trânsito a partir das 7h de sábado, quando começa a interdição da faixa costeira da avenida Atlântica. Às 18h, será proibido o acesso aos veículos particulares, inclusive carros de aplicativo. Às 19h30, o bloqueio será total — nem ônibus e táxis vão poder circular.

Transporte Público

O BRT e o VLT funcionarão 24 horas entre o sábado (4) e o domingo (5). Eles vão permitir conexões ao terminal rodoviário Gentileza, que terá uma linha especial para Copacabana a partir das 13h de sábado. O retorno dos ônibus para o terminal será de 0h às 4h de domingo.

As linhas 1 e 2 do metrô não terão necessidade de baldeação:

No dia do evento, a linha dois do metrô vai ligar a Pavuna a General Osório, sem necessidade de baldeação na estação de Botafogo.

A parada mais próxima ao espetáculo, Cardeal Arcoverde, funcionará apenas para desembarque, das 16h às 22h. As três estações de Copacabana funcionarão até as 4h. A partir de 0h, as demais estações serão utilizadas apenas para desembarque.

Saúde

Em relação à saúde, serão três postos de atendimento médico e 30 ambulâncias de terapia intensiva em Copacabana. Haverá 800 bombeiros, incluindo guarda-vidas, que estarão de prontidão para agir em variadas emergências.