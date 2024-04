RJ: Bicheiro ‘Piruinha’, de 94 anos, vai a júri popular por homicídio

Alto contraste

Piruinha será julgado por homicídio (RECORD)

O bicheiro José Caruzzo Escafura, o “Piruinha”, de 94 anos, será julgado, nesta quinta-feira (25), pelo 3º Tribunal do Júri por ser acusado de ser um dos mandantes da morte do comerciante Natalino José do Nascimento Espínola, conhecido como Neto, durante uma emboscada, em 2021, em Vila Valqueire, na zona oeste do Rio.

Também são acusados de envolvimento no crime a filha de “Piruinha”, Monalliza Neves Escafura, e o policial militar Jeckeson Lima Pereira.

O julgamento acontece 16 dias depois de ser adiado.

O mais antigo membro da cúpula do jogo do bicho chegou a ser preso, em 2022, em uma operação do MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) e da Polícia Civil. No entanto, ele teve a prisão domiciliar com monitoramento concedida, após passar por uma cirurgia por fratura no fêmur.