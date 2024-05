RJ: Homem é preso em operação da Polícia Civil contra esquema de rota de drogas

Rio de Janeiro |Do R7*, com Mayara Decoté

Dinheiro apreendido na casa do ex-prefeito no Amazonas (Record Rio)





Um homem foi preso durante a operação da Polícia Civil contra um esquema de rota de drogas que chegavam da Amazônia e eram vendidas em comunidades de todo o estado do Rio de Janeiro. O criminoso, conhecido como Cocão, é apontado pela polícia como chefe do tráfico de drogas no Morro dos Prazeres, na zona sul do Rio, e um dos maiores clonadores de carro do Estado.

A operação ocorreu no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Amazonas e Pará. A facção lavava o dinheiro do tráfico de drogas em empresas ligadas a laranjas. Em um período de dois anos, a organização criminosa movimentou quase R$ 30 milhões.

Segundo as investigações, um ex-prefeito no Amazonas seria o dono de um frigorífico utilizado pelos criminosos. Ele responde na justiça por compra de votos e já foi caçado. Os agentes foram até a casa do ex-prefeito e encontraram dinheiro em espécie e carros de luxo.

Ainda de acordo com a polícia, as drogas vem de outros países que fazem fronteira com o Brasil, como a Colômbia e o Peru.