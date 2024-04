Adolescentes furtam farmácia na Taquara, zona oeste do Rio

Alto contraste

Um grupo de menor de idades furtou uma farmácia na Taquara, zona oeste do Rio. As câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o momento da invasão. Os adolescentes estavam com bolsas e sacolas e atacaram a gôndola de desodorantes. Eles saíram correndo após o motoboy da farmácia dizer que chamaria a polícia. A ação durou cerca de dez segundos. Alguns menores fizeram questão de mostrar que estavam armados com facas. O proprietário pensa em fechar as portas após o prejuízo de R$ 800.