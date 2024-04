Corpo encontrado em São Paulo pode ser de turista carioca que sumiu durante trilha O turista desapareceu na Ilha da Cocaína; o último contato com a família foi no dia 14 de março

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um corpo encontrado no litoral paulista, no último sábado (30), pode ser do turista carioca Bruno Rodrigues Magalhães. Ele viajou sozinho para São Paulo para fazer uma trilha e desapareceu. O último contato com os familiares foi dia 14 de março. O turista desapareceu na Ilha da Cocaína, área usada por traficantes para esconder drogas enviadas para fora do país. A família teme que ele tenha sido assassinado por traficantes ligados ao PCC (Primeiro Comando da Capital) que estavam na mata. A polícia investiga o caso, e os parentes esperam a confirmação da identificação.