Gabigol é suspenso por dois anos por tentar fraudar exame antidoping A defesa do atacante vai tentar recorrer da decisão na Corte Arbitral do Esporte, na Suíça

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O atacante do Flamengo Gabriel Barbosa, o Gabigol, foi condenado a dois anos de suspensão pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem por tentar fraudar um exame antidoping. O caso aconteceu em 2023.

A sentença diz que Gabigol não pode sequer treinar no centro de treinamento do time. A direção do Flamengo disse ter recebido a decisão com surpresa. Para o clube, não houve fraude ou tentativa de fraude. A defesa do jogador vai tentar recorrer da decisão na Corte Arbitral do Esporte, na Suíça.