Jovem leva tiro no pescoço durante assalto em São João de Meriti, na Baixada Fluminense

Uma jovem levou um tiro no pescoço durante assalto em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Segundo a polícia, Arielly Rodrigues Martins, de 19 anos, caminhava com o celular na mão e foi surpreendida por dois criminosos em uma moto. Após pegarem o aparelho, um deles atirou duas vezes. A estudante de direito chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Os agentes da Delegacia do Homicídio investiga o crime. Os suspeitos são dois homens que passam pela rua de moto na hora do assalto.