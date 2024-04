Moradores fazem protesto após destruição causada por fortes chuvas na Baixada Fluminense

Alto contraste

Moradores da Baixada Fluminense enfrentam os prejuízos que as fortes chuvas deixaram nos últimos dias. Na Vila Urussaí, em Duque de Caxias, a vizinhança relatou que perdeu móveis, eletrodomésticos e objetos. Os moradores também reclamaram da falta de estrutura e cobraram solução por parte do poder público. As pessoas, que sofreram com alagamentos pela segunda vez ano, fizeram uma manifestação na rodovia Washington Luiz. Os manifestantes colocaram móveis para impedir a passagem dos motoristas. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) conseguiu liberar a pista.