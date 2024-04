Motoristas são roubados em arrastão na Avenida Brasil, na altura de Acari (RJ) Imagens da câmera instalada no para-brisa de um motorista de aplicativo flagraram o crime

Carros foram roubados em arrastão na Avenida Brasil, na altura da comunidade de Acari, zona oeste do Rio de Janeiro. Pelo menos cinco motoristas foram obrigados a entregar todos os pertences durante o roubo. Uma câmera instalada no para-brisa de um motorista de aplicativo flagrou o momento de um dos assaltos. A ação durou aproximadamente um minuto. Os policias do Batalhão de Vias Expressas chegaram logo em seguida, mas não conseguiram prender os criminosos.