PM impede assalto na zona norte do Rio; bombeira é baleada e está internada Atingida no tórax, sargento foi levada a um hospital particular, onde passou por cirurgia. O estado de saúde dela é estável

Um policial militar impediu um assalto na Tijuca, zona norte do Rio. No tiroteio, uma sargento do Corpo de Bombeiros, de 45 anos, foi baleada no tórax. Ela foi socorrida e levada para um hospital particular, onde passou por cirurgia. O estado de saúde da paciente é estável.