Polícia investiga se quantia de R$ 5 mil tem relação com assassinato de família no Rio

A polícia começou a investigar se uma quantia de R$ 5 mil tem relação com assassinato de uma família em Niterói, na região metropolitana do Rio. Na noite de domingo (17), o casal teria saído de casa com o filho de sete meses para encontrar uma pessoa que entregaria essa quantia. Os três foram executados com mais de 20 tiros no carro. Felipe, de 24 anos, e Rayssa de 23 anos, morreram no local. O bebê foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, onde fez uma cirurgia, mas não resistiu. Os familiares fizeram o reconhecimento do corpo no IML (Instituto Médico Legal) de Niterói e afirmaram que o casal queria comprar uma casa nova, mas que não sabem se esse dinheiro era referente a um empréstimo ou dívida que poderiam já ter antes da execução.