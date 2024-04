Policiais se disfarçam de banhistas e prendem criminoso foragido de Goiás em praia do Rio De acordo com as investigações, Douglas Alves Machado, de 33 anos, estava escondido há 10 meses na cidade

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Policiais se disfarçaram de banhistas para prender um criminoso foragido do estado de Goiás na praia de São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, Douglas Alves Machado, de 33 anos, estava escondido há 10 meses na cidade. Ele era procurado pelos crimes de lesão corporal, homicídio qualificado e uso de documento falso.