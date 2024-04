RJ: Quadrilha acusada de desviar cargas infiltrava motoristas nas empresas de transporte

Alto contraste

Uma quadrilha que foi presa por desviar cargas, infiltrava motoristas nas empresas de transportes. Segundo as investigações, Rodolfo da Fonseca Oliveira era um dos líderes do esquema. Ele tinha a missão de aliciar os motoristas para que eles se cadastrassem nessas empresas, e oferecia um pagamento que variava entre R$ 500 a R$ 1.000. Os criminosos conseguiam burlar a rota e falsificar os canhotos de recebimento com assinaturas e carimbos. Além das estratégias criadas pelos criminosos, os suspeitos também se aproveitavam das falhas de monitoramento. Em apenas um ano, a polícia acredita que a ação tenha causado um prejuízo de pelo menos R$ 2 milhões para as empresas. Na segunda fase da investigação, a polícia vai identificar e prender os receptadores.