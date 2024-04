Último dia de verão tem fortes chuvas na Baixada Fluminense e Região Serrana

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Nesta terça-feira (19), no último dia do verão, os moradores da Baixada Fluminense e da Região Serrana do Rio foram surpreendidos com fortes chuvas. Em Petrópolis, alguns pontos tiveram situações críticas. A Defesa Civil do município alterou o estágio operacional para atenção por causa da chuva forte. A subida da serra chegou a ser interditada. Moradores de Belford Roxo e Duque de Caxias tiveram casas alagadas. Segundo os meteorologistas, o verão termina com características típicas do fim da estação.