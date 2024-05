RJ: Polícia prende homem acusado de ameaçar testemunha de abuso sexual

Alto contraste

RJ: Polícia prende homem acusado de ameaçar testemunhas de abuso sexual (Reprodução/ Record Rio)

A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (20), um homem acusado de ameaçar uma das testemunhas do processo que responde por abuso sexual dos próprios netos de dois e quatro anos.

Segundo a polícia, ele é suspeito de praticar os crimes no início do mês de maio, no período em que a mãe das crianças precisou deixar os filhos aos cuidados de sua irmã, também filha do acusado.

A mãe das crianças, que mora na Ilha de Paquetá, na região central do Rio, relatou aos policiais que a filha de dois anos, ao chegar em casa, se queixou de dor nas partes íntimas, e informou que as lesões haviam sido praticadas pelo avô, enquanto a mãe estava trabalhando.

A Polícia Civil informou que a testemunha ameaçada disse que o homem já tem um histórico de abuso sexual contra outras vítimas de três gerações da família. Segundo a polícia, ela mesmo relatou que foi abusada pelo homem durante anos, enquanto criança e adolescente.