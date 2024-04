 Suspeitos de integrar quadrilha de roubos de cargas de cigarro são presos em Niterói (RJ)

Rio de Janeiro |Do R7

Três suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubos de cargas de cigarros foram presos em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (2).

Os homens haviam acabado de tentar fazer um assalto. Na fuga, eles foram surpreendidos por agentes do programa Segurança Presente e policiais do 12º BPM (Niterói).

Com o bando foram apreendidos dois veículos — um no bairro Várzea das Moças e outro no centro da cidade —, além de uma touca ninja. O trio foi levado à 81ª DP (Itaipú).

Segundo a corporação, uma van apreendida estava com a placa clonada e teria sido usada em um roubo de carga, no dia 26 de março.

De acordo com a PM, os criminosos já eram monitorados devido aos constantes crimes cometidos na região. Um dos presos possui oito passagens pela polícia — entre elas seis por roubo e uma por receptação.