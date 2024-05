Rio de Janeiro |Do R7

Suspeito de roubo é agredido por passageiros de ônibus e cai de viaduto no Rio Segundo a Polícia Militar, o homem estava com uma arma falsa, uma faca e oito celulares de vítimas

Suspeito foi imobilizado por populares até a chegada da polícia (RECORD)

Um homem suspeito de roubo foi agredido por passageiros de um ônibus e caiu do elevado 31 de Março, no Catumbi, região central do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (24).

Populares acionaram os policiais da UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) dos Prazeres, que encontraram o suspeito caído no chão. Segundo a Polícia Militar, o homem estava com uma arma falsa, uma faca e oito celulares que pertenciam às vítimas.

De acordo com as primeiras informações, ele roubou os passageiros durante a passagem do coletivo pelo Túnel Santa Bárbara, que liga a região central à zona sul.

O caso foi registrado na 5ª DP (Gomes Freire). Na delegacia, os investigadores levantaram a ficha criminal do suspeito. De acordo com informações da RECORD, o homem já tinha passagens pela polícia pelo crime de roubo.

Em nota, a Polícia Civil disse que o autor, que caiu do viaduto ao tentar fugir, foi socorrido para um hospital da região. Vítimas e testemunhas ainda estão sendo ouvidas.