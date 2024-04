Tarifas da Enel Rio terão aumento a partir desta quarta-feira (20)

Rio de Janeiro |Do R7, com Agência Estado

Empresa fornece energia para 66 municípios do estado

A diretoria da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovou, nesta terça-feira (19), um aumento médio de 3,45% nas tarifas da Enel Rio. A medida passa a valer a partir desta quarta-feira (20) no Rio de Janeiro.

O reajuste deve ser percebido pelos usuários. Clientes atendidos em alta tensão, como indústrias, terão alta média de 4,97% nas contas de luz. Já nas residências e pequenos comércios, a média será de 3%.

Segundo a agência reguladora, os principais itens que causaram a alta foram custos de transporte, distribuição e compra de energia.

Uma das responsáveis pelo fornecimento do serviço no estado do Rio, a concessionária atende cerca de 2,7 milhões de consumidores em 66 municípios.