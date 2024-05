São Paulo |Do R7, com Agência Record*

Arsenal do crime: polícia pega suspeito do ‘novo cangaço’ e acha fuzis, 2.000 balas e R$ 100 mil Agentes do Deic também apreenderam 18 tijolos de cocaína e carregadores usados em roubos a banco na zona norte de São Paulo

Polícia Civil de São Paulo achou dois fuzis, 2.000 cartuchos e R$ 100 mil em espécie com suspeito do 'novo cangaço' (Divulgação/Polícia Civil de São Paulo – 06.05.2024)

A Polícia Civil de São Paulo localizou e prendeu um homem, no último domingo (5), suspeito de participar de roubos a banco, conhecidos como ‘novo cangaço’, com um arsenal no bairro Cachoeirinha, zona norte da capital paulista.

A informação sobre o histórico do criminoso partiu da inteligência da 6ª Disccpat (Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio).

Os agentes do Deic (Departamento de Investigações Criminais) da capital apreenderam com ele dois fuzis, 2.000 balas de grosso calibre, R$ 100 mil em espécie, além de carregadores e celulares.

O suspeito de 47 anos estava acompanhado de uma mulher, que também mantinha em casa parte do material do crime. Com a dupla, também foram apreendidas anotações da contabilidade do tráfico de drogas, cinco celulares e 18 tijolos de cocaína.

Arsenal, cocaína e caderneta do tráfico

Os agentes faziam ações para o combate ao tráfico de drogas na região norte da capital quando identificaram o carro do suspeito.

Os policiais esperaram o motorista e a passageira descerem do veículo e se aproximaram do veículo, onde acharam um carregador de fuzil, 25 projéteis e munições, R$ 22 mil em espécie, anotações da contabilidade do tráfico de drogas, cinco celulares e cocaína.

Na abordagem ao casal, o Deic percebeu que havia armas e drogas escondidas na casa da mulher, deixadas em caixas lacradas pelo suspeito. Ao chegar, os agentes acharam 18 tijolos de cocaína, além de R$ 78 mil em espécie guardados no box da cama, mais três carregadores de fuzil e munições.

Os fuzis estavam escondidos no carro do suspeito, estacionado no prédio da mulher. No porta-malas, os policiais acharam dois fuzis, quatro estojos, 12 carregadores, sendo um do tipo caracol, usado para tiros mais precisos, além de um dispositivo de mira a laser e mais 2.000 munições.

*Com a colaboração de Camila Joseph e Isabelle Gandolphi, da Agência Record