Câmara de São Paulo aprova a criação do Parque do Bixiga, no centro da capital Texto ainda será submetido a audiências públicas antes de retornar ao plenário para votação final

Terreno onde será o parque tem área superior a 10 mil m² (Reorodução/Alesp)

Vereadores de São Paulo aprovaram, na noite de terça-feira (21), o projeto de lei que cria o Parque Municipal do Bixiga, em um terreno de mais de 10 mil m² localizado entre as ruas Jaceguai, Abolição, Japurá e Santo Amaro, no centro da capital. A aprovação foi unânime, em primeiro turno.

A criação do parque tem sido uma demanda de dezenas de entidades, associações, coletivos e sociedade civil organizada há décadas. O terreno pertence ao Grupo Silvio Santos, que não entrou em um acordo com a Prefeitura de São Paulo para a venda.

O projeto de lei aprovado ressalta que a inclusão do parque vai requalificar espaços públicos, paisagens e áreas verdes em um bairro histórico da cidade. O proprietário do terreno tinha planos para construir torres residenciais no local.

O texto será discutido em pelo menos duas audiências públicas — nas comissões de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente — e somente após esses debates retornará ao plenário da Câmara para a segunda e última votação.

A pauta fez com que governo e oposição ficassem do mesmo lado na votação de ontem.

“A região central conta com cinco parques e agora vamos incluir mais um parque importantíssimo para a cidade de São Paulo”, disse o líder do governo, vereador Fabio Riva (MDB).

Já o líder do PT, vereador Senival Moura, afirmou que “a cidade precisa do verde, precisa preservar o meio ambiente, porque estamos acompanhando as catástrofes em algumas cidades”.