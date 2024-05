Candidato a vereador sofre 10 tiros nas pernas, é socorrido às pressas e morre em Guarujá (SP) Edgar do Fort participava de reunião quando suspeito invadiu local, disparou e fugiu com carro que foi incendiado logo após o crime

Candidato a vereador foi morto a tiros em Guarujá (Reprodução/Instagram @edgardofort_)

Um homem morreu após ser executado no Sítio Paecara, bairro de Vicente de Carvalho, no Guarujá, litoral sul de São Paulo, por volta das 18h50, desta sexta-feira (24).

Segundo o Boletim de Ocorrência, a vítima foi identificada como o candidato a vereador Edgar dos Reis, de 43 anos, popularmente conhecido como Edgar do Fort.

Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência na Rua Primeiro de Junho para uma ocorrência de uma pessoa baleada.

No local, foi constatado que a vítima havia sido socorrida ao Hospital do Guarujá por meios próprios. Além disso, outra equipe da PM localizou um carro, da marca Peugeot, da cor cinza incendiado.

Já no hospital, os agentes conversaram com Aline Souza Silva, de 24 anos, namorada e secretária de Edgar. Ela informou que o namorado possuía, no lugar do crime, um espaço de eventos e um escritório, onde ocorreu uma reunião política.

Edgar do Fort foi executado em Guarujá (SP) (Reprodução/Instagram @edgardofort_)

Em determinado momento, um homem foi ao local de trabalho da vítima, onde conversavam. Em seguida, a filha do político chegou e ficou com Aline.

Posteriormente, um suspeito, com uma arma, desceu do carro da marca Peugeot, cinza, entrou na sala e efetuou dez disparos na perna de Egar e fugiu.

As mulheres foram socorrer a vítima, enquanto o outro homem saiu do local, com o braço sangrando.

O político não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Uma outra equipe da PM localizou o carro usado na execução incendiado.

Na página oficial do pré-candidato, a sua equipe de comunicação emitiu uma nota para confirmar a morte.

Equipes da 2ª Companhia do 21° Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) foram acionadas e realizaram a preservação da área.

O Centro de Operações da Polícia Militou não localizou acionamentos para o endereço.

O celular de Edgard e o automóvel do suspeito foram apreendidos e encaminhados ao Distrito Policial Central do Guarujá, que registrou o caso como homicídio e localização/apreensão de veículo.

*Sob supervisão de Letícia Assis, da Agência Record