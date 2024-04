Carretas esmagam carro em tragédia com quatro mortos na rodovia Régis Bittencourt Três vítimas estavam em veículo que ficou entre caminhões, enquanto a quarta estava na cabine de uma das carretas

Acidente na Régis Bittencourt deixou quatro mortos (Raphael Henrique Hakime/Reprodução/Record – 24.04.2024)

Quatro pessoas morreram e duas ficaram levemente feridas em um acidente com três carretas e um carro no quilômetro 290 da rodovia Régis Bittencourt. A tragédia ocorreu no sentido capital, na altura de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, por volta das 15h desta quarta-feira (24).

Segundo informações iniciais da PRF (Polícia Rodoviária Federal), três vítimas estavam no carro, enquanto a quarta estava em uma das carretas. Todos os mortos permanecem presas nas ferragens.

Duas pessoas ficaram levemente feridas. Não há informações nem sobre quais veículos elas estavam, nem para quais hospitais serão encaminhadas.

O Águia 21, do Grupamento Aéreo da Polícia Militar, e seis viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas ao local.

O Corpo de Bombeiros afirmou que houve vazamento de combustível do tanque de um dos caminhões, mas o líquido inflamável está escoando nas margens da via. Não há ameaça aos mananciais.

A pista foi totalmente bloqueada para tráfego de veículos e, no momento, há congestionamento, segundo a Arteris, concessionária responsável pelo trecho.