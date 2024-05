Chuva atinge São Paulo nesta segunda-feira; saiba como fica o tempo no resto da semana

Alto contraste

Frio avança em São Paulo nesta semana (BRUNO ESCOLASTICO/E.FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO - 25.05.2024)

Uma área de instabilidade associada à baixa pressão atmosférica provoca chuvas em todo o estado de São Paulo nesta segunda-feira (27). A região metropolitana amanheceu com pancadas de intensidade moderada e forte, condição que deve se manter intermitente até o fim da manhã, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas).

Às 7h52, o CGE colocou toda a cidade de São Paulo em estado de atenção para risco de alagamentos. Por volta das 8h15, a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) registrava nove pontos de alagamento intransitáveis, sendo seis deles na região central.

Os meteorologistas afirmam que o sistema que provoca chuvas na Grande São Paulo nesta manhã deve se deslocar rapidamente, no entanto, há chances de novas precipitações ao longo da tarde.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de chuvas intensas nesta segunda-feira para todo o litoral paulista. No sul do estado, Grande São Paulo, Vale do Paraíba, região de Campinas, e Botucatu há alerta de perigo potencial. Há possibilidade de chuva, no entanto, em todo o estado.

A chuva para nos próximos dias, e o frio aumenta. Na capital, a terça-feira deve começar com temperaturas próximas a 12°C. As máximas não passam de 22°C. O céu ficará encoberto.

O sol volta a aparecer na quarta-feira, véspera de feriado, cenário que se repete até sexta-feira, mas com temperaturas baixas no começo da manhã, em torno de 10°C, e máximas entre 17°C e 22°C.