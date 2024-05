São Paulo |Do R7

Com 11°C na madrugada, cidade de São Paulo registra a menor temperatura mínima do ano Sol volta a brilhar nesta quarta-feira, mas termômetros não passam dos 20°C, segundo o CGE

Máxima não deve passar de 17°C nesta quarta-feira (DANIEL CYMBALISTA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 29.05.2024)

A temperatura média na cidade de São Paulo chegou ao menor patamar deste ano: 11°C no fim da madrugada desta quarta-feira (29), nas estações meteorológicas do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas). No entanto, em outros pontos da cidade, fez ainda mais frio.

Em Marsilac, extremo-sul da capital, os termômetros registraram 4,8°C às 7h. Em Capela do Socorro, fez 5,5°C.

Já em Perus, na zona norte, a mínima foi de 8,4°C, enquanto em Itaquera, zona leste, fez 10,3°C. O centro teve temperatura de 11,1°C por volta das 7h.

Os meteorologistas afirmam que a quarta-feira, véspera de feriado, será de tempo ensolarado, mas com frio. A máxima hoje não deve superar os 17°C.

À noite, a temperatura volta a cair, podendo ficar novamente próxima ou abaixo de 10°C em boa parte da cidade.

Os próximos dias terão condições semelhantes. Não há previsão de chuvas até domingo, e volta a esquentar durante as tardes. Ainda assim, as noites e madrugadas terão mínimas entre 10°C e 12°C.