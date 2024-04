São Paulo |Do R7

Com média superior a 660 novos casos de dengue por dia, cidade de São Paulo decreta emergência Entre 1º de janeiro e 16 de março, capital registrou 49,7 mil infectados e 11 mortes; outros 39 óbitos estão sob investigação

Alto contraste

A+

A-

Decreto visa facilitar alocação de recursos para o enfrentamento da dengue Decreto visa facilitar alocação de recursos para o enfrentamento da dengue (ANDRE LUCAS/ESTADÃO CONTEÚDO - 06.03.2024)

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), assinou nesta segunda-feira (18), um decreto de emergência devido à situação da dengue na cidade. Entre 1º de janeiro e 16 de março, foram registrados 49,7 mil casos da doença — uma média de 663 por dia.

O aumento do número de pessoas infectadas é de 245%, quando comparado com o mesmo período de 2023.

A incidência de dengue no município é de 414 casos por 100 mil habitantes, a segunda maior da série histórica — atrás apenas de 2015, quando chegou a 891.

A Secretaria Municipal de Saúde contabiliza 11 mortes por dengue neste ano. Outros 39 óbitos estão sob investigação.

O decreto tem o objetivo de facilitar a alocação de recursos em ações emergenciais, tanto no tratamento dos pacientes quanto no enfrentamento aos focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti.

Na semana passada, a prefeitura já havia anunciado algumas medidas, como ampliação do horário de funcionamento das 80 AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais) da cidade, que passam a funcionar a partir de hoje das 7h às 22h.

A capital paulista não foi incluída na primeira distribuição de vacinas contra a dengue anunciada pelo Ministério da Saúde no fim de janeiro. A prefeitura afirmou que vai encaminhar, ainda nesta segunda-feira, "quarto ofício ao governo federal solicitando a destinação de vacinas" ao município, alegando que outros pedidos não foram respondidos.