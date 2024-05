Corpo achado no lago do Ibirapuera é identificado, mas caso ainda é um mistério Trata-se de um homem de 56 anos, natural da cidade de Contagem, em Minas Gerais, segundo a Polícia Civil

Alto contraste

A+

A-

Corpo foi achado na manhã de 30 de abril (Reprodução/RECORD - 30.04.2024)

A Polícia Civil de São Paulo já tem a identificação do corpo encontrado boiando no lago do parque Ibirapuera no dia 30 de abril. A vítima é Luiz Carlos de Melo, de 56 anos, natural de Contagem (MG). No entanto, a causa da morte e como ele foi parar naquele local continuam sendo um mistério.

Os investigadores aguardam os resultados de exames periciais que podem ajudar a esclarecer se Melo foi vítima de algum crime, por exemplo. Imagens de câmeras de segurança do parque do entorno também devem auxiliar os agentes.

O corpo foi encontrado próximo à fonte luminosa do parque, que fica na zona sul da capital paulista. O caso é investigado pelo 36º Distrito Policial (Vila Mariana).