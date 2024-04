Corpo é encontrado no lago do Parque do Ibirapuera A sala de imprensa do Corpo de Bombeiros confirmou a morte da pessoa e afirmou que equipes foram acionadas para realizar a retirada do cadáver das águas

São Paulo|Letícia Assis e Estela Marconi, da Agência Record 30/04/2024 - 12h13 (Atualizado em 30/04/2024 - 12h15 ) twitter

