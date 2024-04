Corpo de médico assassinado na Brasilândia é velado em Minas Gerais

Alto contraste

Heleno Dumbá foi baleado quando estacionava o carro (Reprodução/Facebook)

O corpo do médico Heleno Veggi Dumbá, de 35 anos, será velado e enterrado hoje na cidade-natal dele, Muriaé (MG). O psiquiatra foi assassinado com um tiro na cabeça na noite de sexta-feira (29), na região da Brasilândia, zona norte de São Paulo.

A Polícia Civil investiga a possibilidade de ele ter sido vítima do chamado "golpe do amor", atraído por criminosos para um falso encontro por meio de aplicativo de paquera.

Testemunhas viram três homens se aproximar do carro do médico no momento em que ele estacionava, na rua Pedro Pomar. Foram ouvidos dois disparos. Em seguida, o trio correu em direção a uma praça. Não há câmeras de segurança no local.

Policiais militares foram acionados logo em seguida e já encontraram a vítima sem vida. O celular e outros pertences dele estavam no veículo.

O caso foi registrado no 72º Distrito Policial (Vila Penteado). O local onde o crime ocorreu é conhecido pela polícia por ser um ponto de encontro das vítimas com criminosos que realizam esse tipo de golpe.