Documento do carro pode ser transferido em poucos minutos, prevê Detran-SP

Alto contraste

A+

A-

Documento do carro pode ser transferido de forma digital (ALOISIO MAURÍCIO/FOTO ARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 06.12.2023)

Diante da necessidade de modernizar o funcionamento dos serviços para facilitar a vida da população, o Detran-SP tem investido em ações focadas na transformação digital. Um dos mais recentes sistemas permite que o cidadão faça a transferência da documentação de seu carro para outra física por meio do celular sem ir ao cartório. Trata-se da Transferência Digital de Veículos, a famosa TDV.

Embora o tempo médio seja de cinco minutos, muitas transferências estão sendo realizadas em até 19 segundos. Até agosto deste ano, outras três fases devem entrar em funcionamento para ajudar a acelerar os processos que envolvem a venda e compra de carros usados.

A TDV está disponível no app do Poupatempo. Nesta primeira fase, o processo vale para transferências de propriedade entre pessoas físicas de veículos que já tenham o Certificado de Registro do Veículo (CRV-e), em formato digital (emissões posteriores a 04/01/2021), dentro do território do estado de São Paulo.

”Não é só possível, como já fizemos transferências em 19, 20 e 21 segundos. A TDV é um dos produtos que o Detran-SP tem entregado para a sociedade na sua jornada de transformação digital. Neste escopo de transferência de veículos, a transformação digital tem sido muito utilizada pelos cidadãos”, diz Lucas Papais, diretor de atendimento ao cidadão do Detran-SP.

Publicidade

Antes de iniciar o processo de transferência, o veículo já deve estar vistoriado. Ou seja, ter o laudo de transferência veicular aprovado. Posteriormente, o cidadão vendedor entra no sistema, realiza o login por meio da conta gov.br, nível prata ou ouro, e faz uma intenção de venda para o comprador, que, por sua vez, faz uma confirmação deste interesse, com uma prova de vida.

”Neste momento, a câmera do celular é ligada para fazer uma selfie da pessoa que é validada em seguida. O processo retorna para o vendedor que também faz uma prova de vida. Esta primeira etapa é a comunicação de venda. Todos os estados já têm essa possibilidade de fazer a intenção de venda e a comunicação de venda de forma digital. O diferencial do Detran-SP é que, após isso, o processo também é feito de forma automatizada dentro do aplicativo, sem a necessidade de envio de documentos ou ida do cidadão até uma unidade do Detran”, acrescenta Papais.

Publicidade

Após o pagamento da taxa de transferência, que é a última jornada de competência do comprador feita também de forma online por meio do Pix, o sistema da TDV é acionado automaticamente.

”O tempo médio desta transação entre o acionamento, após o pagamento da taxa e a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), é de cinco minutos, mas temos muitos casos de documentos emitidos em nome do comprador sendo feitos em até 19 segundos. Com isso, estamos tentando baixar este tempo médio de cinco minutos”, afirma o diretor do Detran-SP.

Publicidade

Quando era necessário protocolar este pedido em uma unidade do Detran-SP, o processo demorava em torno de 3 a 10 dias úteis para ser concluído. Agora, com o TDV, a ferramenta, 100% automatizada, oferece todas as etapas da transferência de veículos totalmente eletrônica, com todas as validações no mesmo acesso.

Veja a seguir o passo a passo

O proprietário deve ter feito previamente a vistoria de identificação veicular aprovada por empresa credenciada de vistoria, há no máximo 60 dias. No site do Detran-SP é possível encontrar as empresas credenciadas para a vistoria;

para a vistoria; O proprietário do veículo e o comprador precisam ter selo prata ou ouro no sistema Gov.Br, além de ter o aplicativo em seu smartphone ( iOS e Android ). Saiba aqui mais sobre os níveis da conta Gov.Br, além de informações sobre como chegar nos selos mencionados;

Gov.Br, além de ter o aplicativo em seu smartphone ( e ). Saiba mais sobre os níveis da conta Gov.Br, além de informações sobre como chegar nos selos mencionados; Baixe o aplicativo do Poupatempo, disponível para iOS e Android (tanto o vendedor quanto o comprador “pessoa física”). Selecione a aba Transferência de Veículos e siga as instruções;

e (tanto o vendedor quanto o comprador “pessoa física”). Selecione a aba Transferência de Veículos e siga as instruções; O veículo deve ter o CRV digital, emitido para modelos a partir de janeiro de 2021, ou convertido do papel para o formato digital no caso dos fabricados anteriormente;

Procedimento a ser realizado no aplicativo, na aba Transferir Propriedade de Veículo, após checar se vendedor e comprador já possuem os pré-requisitos descritos acima, o aplicativo irá checar automaticamente os seguintes itens: a Atestado de inspeção veicular em empresa credenciada; o aplicativo registrará internamente, de forma automática – através da assinatura eletrônica; registro de intenção de venda/compra do veículo realizado pelo vendedor e vendedor e inserção de comunicação de venda;

Pague a taxa de transferência, podendo ser via Pix sem sair do aplicativo;

Aguarde a transferência digital - Prazo médio de 5 minutos, com casos realizados em até 19 segundos;

Documento digital disponível no nome do comprador.