Dois suspeitos morrem após tentativa de assalto na zona leste de São Paulo (Polícia Militar/Divulgação)

Dois suspeitos morreram após um policial militar intervir em uma tentativa de assalto na Vila Curuçá, zona leste de São Paulo, na noite desta sexta-feira (24). Segundo a informações da PM, o agente estava em seu carro quando foi abordado por dois suspeitos em uma moto. Eles carregavam uma mochila de entregas e tentaram levar o celular da vítima.

Com o roubo em andamento, o policial sacou sua arma e disparou na direção dos assaltantes. Os homens feridos foram encaminhados aos hospitais Tide Setubal e Geral de Guaianases, mas não resistiram e morreram. Ainda segundo a Polícia, o agente não foi atingido pelos disparos e nenhum pertence foi levado.

A 1ª Companhia do 48° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foi acionada e prestou apoio na ocorrência. A área permaneceu isolada, onde estavam o carro do agente e a moto, o capacete e a bag de entregas dos suspeitos, e a ocorrência foi apresentada no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).