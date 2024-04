Escavação da Sabesp provocou interrupção no fornecimento de energia no centro de SP Segundo a Enel, as equipes das duas empresas seguem trabalhando para normalizar o serviço na região

São Paulo| 18/03/2024 - 18h59 (Atualizado em 01/04/2024 - 09h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share