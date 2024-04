Entregador percebe roubo com arma, atropela suspeitos de propósito e ajuda a pegar dupla Motociclista acertou criminoso, e o outro foi rendido após lutar com vítima; PM apreendeu 7 celulares, relógios, dinheiro, arma e 6 balas

Suspeitos usam bolsas térmicas de aplicativos de entrega para disfarçar roubos em São Paulo (SP) (Tomaz Silva/Agência Brasil – 15.02.2023)

Um entregador de aplicativo percebeu um assalto à mão armada, jogou a moto e atropelou um dos suspeitos e auxiliou a polícia a prender uma dupla de criminosos que roubava celulares e outros pertences no Brooklin e no Campo Belo, bairros da zona sul de São Paulo. O crime que terminou com a prisão dos bandidos ocorreu na noite de sábado (27).

Um casal voltava para casa quando foi abordado na esquina da avenida Morumbi com a avenida Santo Amaro, perto de um supermercado. O homem diz que foi surpreendido pelos suspeitos, que estavam com uma arma calibre 38 em uma moto.

A vítima relata que a namorada conseguiu se esconder no estacionamento do supermercado, mas ele foi ameaçado e teve os pertences levados.

Nesse momento, um motociclista, entregador que fazia entregas, viu o crime, reagiu e atropelou um dos assaltantes. O outro suspeito foi detido por populares e agredido, além de entrar em luta corporal com a vítima. As autoridades de segurança pública sempre recomenda não reagir em casos como esse.

A PM (Polícia Militar) afirma que estava em patrulhamento pela área quando foi acionada. Um dos suspeitos teve um corte na cabeça e foi socorrido a um hospital da região.

Entre os itens recuperados estão sete celulares, relógios e uma quantia em dinheiro. A arma e seis munições também foram apreendidas.

Ainda segundo a PM, a moto usada para os crimes estava com as placas adulteradas. Ambos os suspeitos já têm passagens por roubo.

O caso foi registrado no 27° Distrito Policial, do Campo Belo.

