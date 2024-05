Eventos fazem de São Paulo o destino mais vendido do país por operadoras da turismo em 2023 Festivais musicais, como The Town e Lollapalloza, shows, com da Taylor Swift contribuíram para cidade ocupar primeiro lugar em ranking da Braztoa

Pela primeira vez que uma cidade fora do Nordeste lidera ranking de destino mais visitado do Brasil (DANIEL TEIXEIRA/DANIEL TEIXEIRA/Estadão Conteúdo — 14.11.2023)

De acordo com o anuário 2024 da Braztoa (Associação Brasileira das Operadoras de Turismo), São Paulo é o destino brasileiro mais vendido pelas operadoras de turismo em 2023, superando pela primeira vez as cidades do Nordeste brasileiro.

Em segundo lugar no ranking da associação ficaram Maceió, capital de Alagoas, e Porto Seguro, na Bahia, e na terceira colocação ficou Porto de Galinhas e Recife, ambas localizadas em Pernambuco.

Entre os motivos apontados para a liderança da capital paulista estão os grandes eventos, como feiras, congressos e convenções, e os grandes shows musicais, como os festivais Lollpalooza e The Town e a mega apresentação da Taylor Swift.

Segundo a Ubrafe (União Brasileira de Feiras e Eventos de Negócios), em 2023 foram realizadas 1.286 eventos de negócios na cidade, que reuniram 6,3 milhões de pessoas e impacto econômico de R$ 9,3 bilhões.

No caso das ações culturais, Lollapalloza (em março) e The Town (setembro), com plateia somada de 800 mil pessoas, e os shows do Cold Play e da Taylor Swift, quando 20% da plateia era de pessoas de outras cidades e estados, foram os grandes responsáveis por atrair pessoas para São Paulo.

Anuário do turismo

Segundo o documento da associação, as operadoras venderam R$ 19,2 bilhões no ano passado, crescimento de 39% sobre 2022, tendo embarcado 11,8 milhões de passageiros — mais 22,7%. Na divisão de mercado, as viagens nacionais representaram 60% do faturamento.

No ano passado, o custo médio das viagens domésticas ficou em R$ 2,2 mil. A permanência dos turistas variou de cinco a nove dias (para 55% dos viajantes), até quatro dias (35%) e acima de dez dias, preferência de 10%.