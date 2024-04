Jovem é achado morto após fugir de sauna no centro de São Paulo sem pagar a conta Yuri Castro, de 23 anos, teria sido agredido por segurança do estabelecimento e ficou desaparecido por dois dias

Alto contraste

A+

A-

yuri castro (Reprodução/Instagram)

Um rapaz de 23 anos morreu em uma UPA depois de fugir de uma sauna no largo do Arouche, centro de São Paulo, sem pagar a conta. Ele se hospedou no Hotel Chilli no domingo (21) e deixou o local no dia seguinte.

Segundo a SSP (Secretaria de Estado da Segurança Pública), Yuri Castro foi encontrado ferido nas proximidades do Hotel Chilli, de onde ele saiu sem quitar as despesas de hospedagem, de R$ 800.

O jovem teria sido agredido por um segurança da sauna e depois não se soube mais do paradeiro dele por dois dias.

Posteriormente, descobriu-se que ele foi resgatado pelo Samu na rua General Osório, na Santa Ifigênia, e levado para a UPA Vergueiro, onde faleceu.

Publicidade

O caso está sendo investigado no 3º Distrito Policial (Campos Elíseos). O delegado responsável solicitou exames periciais que podem ajudar a esclarecer a morte. Imagens de câmeras de segurança da própria sauna e das redondezas também devem auxiliar na apuração dos fatos.

A Agência Record pediu um posicionamento sobre o caso ao Hotel Chilli, mas não obteve resposta até o momento.