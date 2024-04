Jovem morto após sair de sauna no centro teria andado nu pelo centro de São Paulo

São Paulo |Do R7, com RECORD

Yuri ficou desaparecido por dois dias após deixar a sauna (Reprodução/Instagram)

O publicitário Yuri Castro, de 23 anos, teria andado nu pelo centro de São Paulo após deixar um hotel onde funciona uma sauna, no largo do Arouche, centro de São Paulo, na madrugada de segunda-feira (22). Segundo os responsáveis pelo estabelecimento, ele estava ‘alterado’ e deixou o local sem pagar a conta, no valor de R$ 800. O jovem foi encontrado morto dois dias depois.

Amigos próximos da vítima suspeitam que um segurança do Hotel Chilli possa ter espancado o jovem, que teria fugido sem roupas pela rua enquanto era perseguido. Ele foi resgatado pelo Samu na rua General Osório, a cerca de 1 km da sauna.

Castro foi levado à UPA Vergueiro pelos socorristas, e ficou desaparecido até quarta-feira (22), quando familiares descobriram que ele havia morrido.

O local onde Yuri Castro estava é o mesmo onde morreu o servidor público Luiz Carlos Pereira de Lima, criador do perfil “Cadê meu Green” nas redes sociais, no ano passado.

Um inquérito foi aberto no 3º Distrito Policial (Campos Elíseos) para apurar a causa da morte do jovem e as circunstâncias. O delegado solicitou exames periciais. Câmeras de segurança do estabelecimento e da região também podem auxiliar os investigadores.

O corpo do publicitário será enterrado na tarde desta sexta-feira (26) no cemitério da Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte da capital.