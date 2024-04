São Paulo |Do R7

Justiça obriga Enel a reduzir suspensões de energia e atender clientes com celeridade Consumidores têm enfrentado longos períodos sem luz desde novembro do ano passado

Centro de São Paulo sofreu com apagões em março (RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 26.03.2024)

O Tribunal de Justiça de São Paulo negou um recurso apresentado pela Enel e manteve a obrigação da empresa de reduzir as interrupções no fornecimento de energia e a atender aos clientes com rapidez.

O acórdão da 22ª Câmara de Direito Privado determina que a concessionária não pode extrapolar os períodos de falta de luz estabelecidos pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). A Enel afirma que vai recorrer da decisão (leia nota abaixo).

Além disso, o TJ obriga a companhia a ter um atendimento ágil mesmo em dias críticos, informando de maneira individualizada a previsão de restabelecimento da energia elétrica e divulgando em seu site e nas contas os índices de qualidade de prestação do serviço.

Uma liminar, também mantida pela Justiça, fixa o prazo máximo de 30 minutos para os clientes serem atendidos presencialmente e de 60 segundos para resposta humana por telefone ou outros canais eletrônicos, como WhatsApp. A ação foi movida pela Promotoria de Justiça do Consumidor da Capital e pela Defensoria Pública

Segundo o Ministério Público, as exigências devem ser atendidas a partir deste mês. Em caso de descumprimento, a Enel está sujeita a ser multada em até R$ 500 milhões.

Crise da Enel

A concessionária de energia, que atende 24 cidades na região metropolitana de São Paulo, está no centro de uma investigação da Aneel para apurar se tem condições de continuar a prestar o serviço público.

A Enel corre o risco de perder a concessão , conforme anunciou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, no começo deste mês.

O processo foi iniciado após uma série de interrupções no fornecimento de luz na cidade de São Paulo, desde novembro de 2023.

No mês passado, moradores do centro da capital chegaram a ficar por mais de dez dias com falta de luz e instabilidade.

Nota da Enel

“A Enel Distribuição São Paulo entende que a decisão invade a competência privativa da União e da Aneel de legislar e regular a prestação do serviço de distribuição de energia elétrica. A companhia vai recorrer da decisão.”