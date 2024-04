São Paulo |Fernando Mellis, do R7

Enel culpa o calor pelo apagão no centro de São Paulo Ao R7, diretora da concessionária de energia diz que rede subterrânea de cabos exige 'procedimentos longos'

Comércio sem energia na região da República, centro de SP Comércio sem energia na região da República, centro de SP (Paulo Pinto/Agência Brasil - 22.03.2024)

No quinto dia de apagão no centro de São Paulo, nesta sexta-feira (22), a diretora de Redes de Alta-Tensão e Subterrânea da Enel, Karine Torres, afirma que houve dois episódios diferentes que deixaram milhares de paulistanos às escuras. Segundo a executiva, as altas temperaturas registradas na cidade nesta semana contribuíram para a queda de energia.

A primeira queda de energia no centro ocorreu na manhã de segunda-feira (18), na Vila Buarque, mas afetou também o entorno, bairros como Santa Cecília, Higienópolis, Consolação, Cerqueira César e Bela Vista.

Em relação a esse episódio específico, a Enel alega que a Sabesp rompeu a fiação da rede subterrânea, o que a companhia de saneamento nega.

Outros dois apagões afetaram áreas atingidas pelo problema de segunda-feira ou novos locais, na quarta e na quinta-feira. A própria companhia estima que cerca de 35 mil consumidores foram atingidos.

Na quinta-feira (21), toda a avenida São João e quarteirões da República, que não haviam sido prejudicados até então, ficaram sem energia — a maioria dos imóveis permanecia sem luz na noite desta sexta-feira.

"Os eventos foram ocasionados devido a um excesso de temperatura, uma sequência de dias muito quentes que a capital paulista sofreu, inclusive temperaturas recordes para um mês de março, historicamente falando, aliados a um consumo excessivo de energia nos horários de ponta que tivemos. Esse consumo é importante frisar não somente o consumo declarado pelos nosso clientes, mas também relacionados a cargas ligadas à revelia ou até mesmo ligações clandestinas", justificou Karine Torres ao R7.

Além desse apagão de segunda-feira, a região da rua 25 de Março já havia sofrido com falta de luz no fim de semana passado, assim como o aeroporto de Congonhas, que teve que interromper as operações na sexta-feira (15).

Reparos

Karine diz que a rede subterrânea tem especificidades que dificultam o reparo de problemas. Até o momento, não há, porém, uma explicação clara para uma falha tão disseminada e inédita no centro.

"Para que as nossas equipes possam adentrar nessas câmaras subterrâneas e realizar os reparos, precisam ser seguidos protocolos bastante rigorosos de segurança para não expor esses profissionais e a população a riscos", afirma.

Ela destaca a extinção de fumaça e a redução das temperaturas no interior desses túneis.

"Esses ativos [cabos e transformadores] geram um calor bastante grande, e para isso é necessário uma ventilação forçada. Em alguns casos, a remoção de água que pode se depositar nos fundos dessas galerias. Além disso, medição de gases, para não colocar nossas equipes em risco. São vários procedimentos, e esses procedimentos são longos", acrescenta.

Medidas

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, já pediu a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) que investigue de maneira "célere e rígida" a atuação da companhia diante dos apagões na maior cidade do país.

Posteriormente, ele alegou que a companhia é incapaz de prestar serviços de qualidade à população.

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União pediu, nesta sexta-feira, que a Corte apure "possível ineficiência na prestação de serviço da concessionária Enel Distribuição São Paulo após as recorrentes interrupções no fornecimento de energia elétrica em regiões do estado".

