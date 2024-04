Médico é assassinado com tiro na cabeça na Brasilândia Polícia investiga uma tentativa de roubo, mas nada, aparentemente, havia sido levado do veículo da vítima

Um médico de 35 anos foi encontrado morto dentro do próprio carro, na Brasilândia, zona norte de São Paulo, por volta das 22h de sexta-feira (29). Ele foi baleado na cabeça, em um caso que a polícia investiga como latrocínio (roubo seguido de morte).

Uma das linhas de investigação é de que o psiquiatra possa ter caído em um golpe de aplicativos de relacionamento, atraído por bandidos para um encontro falso.

Agentes da Polícia Militar foram acionados ao endereço para uma ocorrência de disparo de arma de fogo e no local encontraram a vítima já morta dentro de seu carro.

"A vítima ocupava o banco do motorista, estando com a perna esquerda para fora do veículo (sugerindo que tentava desembarcar quando foi alvejada). Trajava uma calça colorida e no momento da diligência estava sem camisa - devido à intervenção dos bombeiros", diz o boletim.

O homem foi identificado como o médico Heleno Veggi Dumbá.

Ainda no endereço, os policiais conversaram com moradores da região que afirmaram que o motorista estacionou seu veículo no local e, em seguida, foi abordado por três pessoas.

Após anunciarem o assalto, segundo testemunhas, foram ouvidos dois disparos, e o trio fugiu a pé por uma praça.

No carro, aparentemente, nada havia sido levado. Os policiais encontraram o celular da vítima, um iPhone, documentos profissionais e remédios.

A Polícia também afirmou que não há câmeras de monitoramento na região que possam ter flagrado a abordagem.

O caso foi registrado no 72° Distrito Policial (Vila Penteado).