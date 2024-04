Morador de prédio em Santo André é flagrado dando soco em porteiro

São Paulo |Do R7

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um morador de um condomínio em São André, no ABC, foi flagrado por câmeras de segurança do local agredindo o porteiro do prédio. O caso aconteceu em janeiro, mas só foi revelado nesta sexta-feira (29).

A vítima, Samuel Oliveira de Campos, entrou em contato com a Agência Record e detalhou o ocorrido. Segundo ele, o morador, identificado como Willian Barradas, é conhecido por se envolver em discussões e agredir verbalmente outros funcionários do condomínio Atlântico Sul.

O agressor estaria enfrentando problemas com o QR code usado por todos os residentes para entrar e sair.

Nas imagens é possível vê-lo na porta da guarita discutindo com Campos e, em determinado momento, dando socos no porteiro. A agressão é interrompida com a chegada de outro funcionário.

O porteiro diz não ter recebido até o momento assistência jurídica da empresa para qual presta serviço. Ele registrou um boletim de ocorrência no 6º Distrito Policial de Santo André e realizou exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal).

A Agência Record não localizou o morador responsável pela agressão. Caso a defesa dele queira se manifestar sobre o episódio, o espaço no R7 permanece aberto.