Mulher é presa em aeroporto por transportar cápsulas de cocaína dentro do estômago A suspeita já havia sido detida pela Polícia Federal por tráfico de drogas em 2018; um homem também foi preso com frascos de cosméticos preenchidos com cocaína

São Paulo|Da Agência Record 07/06/2024 - 11h39 (Atualizado em 07/06/2024 - 11h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share