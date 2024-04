Nunes tem 32%, e Boulos, 30,1% para a Prefeitura de São Paulo, aponta Paraná Pesquisas

Alto contraste

Agência Brasil - O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes Agência Brasil - O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (Rovena Rosa/Agência Brasil - 26.10.2023)

Pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas divulgada nesta terça-feira (19) mostra que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), lidera as intenções de voto para a prefeitura da cidade nos cenários estimulado e espontâneo com uma leve vantagem sobre o pré-candidato do PSOL, Guilherme Boulos. Na principal amostra estimulada, quando os nomes são apresentados aos eleitores, o político do MDB aparece com 32%, contra 30,1% do rival. Os dois estão tecnicamente empatados.

O levantamento do Instituto Paraná Pesquisas ouviu 1.350 eleitores e foi realizado entre os dias 13 e 18 de março. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº SP-05177/2024.

No primeiro cenário estimulado, além de Nunes e Boulos, o instituto mediu a intenção de votos de Tabata Amaral (PSB), que teve 9,6%; Marina Helena (Novo), que teve 5,9%; Kim Kataguiri (União Brasil), que teve 5,7%; e Altino (PSTU), que teve 1%. Padre Kelmon (PRD) não pontuou. Não souberam ou não responderam 6,1% e outros 9,6% disseram que votariam nulo, branco ou em nenhum dos nomes.

No segundo cenário estimulado, sem Kim Kataguiri e Padre Kelmon, Nunes tem 34,3% e Boulos aparece com 30,6%. Tabata Amaral é a terceira, com 10,5%. Na sequência, aparecem Marina Helena, com 6,3%, e Altino, com 1,3%. Não souberam ou não responderam 6,7% e outros 10,3% disseram que votariam nulo, branco ou em nenhum dos nomes.

Na amostra espontânea, sem a apresentação dos nomes aos eleitores, Nunes também aparece em primeiro, com 10,7%. Boulos o acompanha de perto, com 9%. Completam a lista Tabata Amaral (1,2%), Kim Kataguiri (0,7%), Fernando Haddad (0,2%) e Marina Helena (0,2%). Outros nomes citados somaram (0,9%). Não souberam ou não responderam 70% e outros 7% disseram que votariam nulo, branco ou em ninguém.