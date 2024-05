Paciente de 70 anos é preso em flagrante por estupro de idosa em hospital de Osasco

Alto contraste

Polícia Civil confirma a prisão de um homem (Reprodução/Agência Record)

Um paciente de 70 anos, internado em um hospital em Osasco, na Grande São Paulo, foi preso em flagrante na terça-feira (21) por estuprar uma mulher de 75 anos, que também estava sob cuidados na instituição de saúde.

Uma sobrinha da vítima fez uma publicação no Instagram em que acusa dois homens pelo estupro da idosa, que estava na área de emergência havia três semanas.

A própria mulher contou aos familiares que os dois homens, internados no Hospital Municipal Antônio Giglio, agiram no momento em que não havia nenhum funcionário no setor.

A família ainda alega que o hospital deu alta para um dos suspeitos, mesmo após a divulgação do caso nas redes sociais. A Polícia Civil informou confirmou apenas a prisão de uma pessoa, sem entrar em detalhes sobre o ocorrido.

Segundo a sobrinha da idosa, a primeira-dama do município teria ligado para a família da vítima pedindo que apagasse as postagens.

A Prefeitura de Osasco ainda não se manifestou sobre o episódio.