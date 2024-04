Pai usa a família como disfarce em carro ‘recheado com cocaína’, mas é parado e vai para a cadeia Suspeito e o filho foram presos por levar 48 kg da droga escondidos no tanque de caminhonete que ia do MS para Presidente Prudente

Policiais rodoviários de São Paulo suspeitaram de família e acharam 48 kg de cocaína em estrada de Presidente Prudente (SP) (Divulgação/Polícia Militar Rodoviária – 29.04.2024)

Uma família que viajava pelo interior de São Paulo, no último domingo (28), transportava 48 kg de cocaína no tanque de combustível de uma caminhonete. O flagrante aconteceu na rodovia Raposo Tavares, em Presidente Prudente (SP), a 560 km de São Paulo.

Durante a Operação Impacto, uma equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário), em conjunto com policiais federais, abordou a caminhonete com placas do Mato Grosso do Sul. No veículo viajavam o pai, a mãe, o filho de 23 anos e uma criança.

Os policiais suspeitaram do crime quando perguntaram o destino da viagem dos ocupantes, que deram versões conflitantes. Ao vistoriar o veículo, acharam 45 tijolos de cocaína no compartimento de combustível.

O pai assumiu ser o responsável pelo transporte e foi preso junto com o filho. A mãe e a criança foram liberadas.

A ocorrência foi registrada na Polícia Federal de Presidente Prudente. A caminhonete, a droga e cinco celulares foram apreendidos.

