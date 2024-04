PM à paisana percebe assalto, foge para rua sem saída e vê mulher ser baleada por suspeitos Tiros acertaram a perna direita da vítima e a perna esquerda do cunhado do agente de segurança em crime em Osasco (SP)

Policial militar trocou tiros com criminosos em Osasco (SP) (DENNY CESARE/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDODÃO CONTEÚDO – 16.04.2024)

Um policial militar à paisana, acompanhado da mulher e do cunhado, percebeu a aproximação de uma dupla em uma moto, notou que seria alvo de um assalto no carro que dirigia e fez uma manobra brusca para escapar dos bandidos.

Ao fugir, porém, parou numa rua sem saída, foi encurralado e trocou tiros com os suspeitos. O crime aconteceu na rua José Henrique de Lima, no Jardim Roberto, em Osasco, região metropolitana de São Paulo, por volta das 17h30 de domingo (28).

A mulher do policial, lotado no 33º Batalhão da PM, foi baleada na perna direita e encaminhada para o pronto-socorro do Hospital Notredame, que não confirmou o atendimento da paciente. O cunhado, atingido na perna esquerda, foi levado ao Hospital São Luiz de Osasco. Ambos foram alvejados de raspão e passam bem.

O policial também disparou cinco vezes, mas não há informações sobre o estado de saúde dos criminosos.

A dupla de assaltantes conseguiu fugir, mas abandonou a moto utilizada no crime. Não há queixa de furto ou roubo do veículo. A PM busca os suspeitos e aguarda a perícia para confirmar se os criminosos foram atingidos.

Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que agentes “seguiram uma marca de sangue até um condomínio próximo ao local dos fatos, onde foram informados que um homem baleado teria sido levado ao hospital por sua genitora”. A mãe do suspeito, porém, negou ter ajudado na fuga (leia a nota na íntegra abaixo).

O local do crime fica a 850 metros da 1ª Companhia do 14º Batalhão de Polícia Militar. O caso foi registrado no 5º Distrito Policial de Osasco.

Leia a nota oficial da SSP:

“Duas pessoas de 39 e 30 anos ficaram feridos após um roubo ocorrido na tarde de domingo (28) no bairro Jd. Roberto, em Osasco.

Policias militares foram acionados para atender a ocorrência, e ao chegarem no local foram informados que as vítimas eram familiares de um policial militar, que estava no local. Segundo o mesmo, eles estavam saindo de casa com uma motocicleta, quando foram abordados e tiveram a moto roubada. O militar então saiu para realizar buscas, quando avistou o veículo, onde foi tentado a realização da abordagem, momento em que cerca de seis homens, mas conseguiu fugir entrando em uma rua sem saída onde houve troca de tiros, sendo as duas vítimas sendo atingidas no joelho e socorridas. Durante a troca de tiros, os suspeitos fugiram e deixam uma motocicleta, na qual foi apreendida.

Diligências foram realizadas, policias militares seguiram uma marca de sangue até um condomínio próximo ao local dos fatos, on de foram informados que um homem baleado teria sido levado ao hospital por sua genitora. No local, foi apreendido a moto roubada, capacete e diversas chaves. No momento que saiam do imóvel, encontraram a genitora do suspeito, que negou ter o socorrido e que não o via há cerca de seis meses. A polícia civil investiga a participação do mesmo no crime.

O caso foi registrado como localização/apreensão de veículos, roubo e tentativa de homicídio no 5º DP de Osasco.”