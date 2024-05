PM e Ministério Público miram braço financeiro do PCC e tomam fuzis, pistolas e dinheiro do crime Choque e Gaeco cumprem 28 ordens judiciais da Operação Khalifa em São Paulo, Guarulhos e no Alto Tietê e Vale do Paraíba

São Paulo|Do R7 07/05/2024 - 08h12 (Atualizado em 07/05/2024 - 08h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share